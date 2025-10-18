Vicepresidente M5s Appendino si dimette
14.00 Chiara Appendino si è dimessa da vicepresidente del Movimento 5 stelle. L'annuncio lo ha dato la stessa ex sindaca di Torino, intervenendo al Consiglio nazionale dei 5 stelle. La decisione è arrivata dopo un confronto avuto con il presidente M5s, Giuseppe Conte. Dopo i risultati elettorali in Toscana, Appendino avrebbe chiesto un cambio di atteggiamento al Movimento rispetto al proprio rapporto con il Partito democratico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
