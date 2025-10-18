Vicenza gallerie della Pedemontana contaminate | 12 indagati per l’uso di un additivo tossico
Dodici indagati per inquinamento ambientale e omessa bonifica nella gestione delle gallerie della Superstrada Pedemontana Veneta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Vicenza, gallerie della Pedemontana contaminate: 12 indagati per l’uso di un additivo tossico - Dodici persone indagate per inquinamento ambientale e omessa bonifica dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Vicenza ... Secondo virgilio.it
Pedemontana veneta, indagate 12 persone per inquinamento ambientale: contaminate le falde acquifere durante i lavori alle gallerie - Reato di inquinamento ambientale e omessa bonifica: è questa l'accusa alla base dell'indagine che vede coinvolte 12 persone legate ai lavori della ... Segnala msn.com
Pedemontana, inquinamento da Pfas nelle falde acquifere durante i cantieri: indagate 12 persone - Inquinamento ambientale e omessa bonifica connessi a quello che è considerato il gioiello infrastrutturale del Veneto, ossia la Superstrada Pedemontana. Da ilgazzettino.it