Viale Trieste apertura rinviata | Previsti lavori di Talete sarebbe inutile asfaltare prima
Niente ruspe né asfalto nuovo su viale Trieste, nonostante i lavori di riasfaltatura fossero annunciati tra il 14 e il 16 ottobre. Del cantiere, infatti, nessuna traccia. A spiegare il motivo del rinvio è l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Floris.“Talete deve fare un intervento nel tratto di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
