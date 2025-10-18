Viaggio alla scoperta della Danimarca
C’è un regno dove il vento del Nord accarezza scogliere bianche alte come cattedrali, dove le biciclette superano in numero le automobili e dove l’arte di vivere bene si chiama hygge. La Danimarca si distende tra due mari come un ponte naturale tra Scandinavia e continente europeo, un mosaico di isole e penisole dove la modernità convive con castelli fiabeschi e la natura selvaggia si alterna a città dal design impeccabile. Qui Hans Christian Andersen ha dato vita alle sue fiabe immortali, qui la nuova cucina nordica ha conquistato il mondo, qui l’architettura sostenibile non è uno slogan ma una realtà quotidiana che trasforma persino gli inceneritori in piste da sci. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
