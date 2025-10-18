Viabilità si accendono tre nuovi photored
La loro installazione era stata annunciata a primavera e da domani notte, sulla rete stradale cittadina, si accenderanno, per ora in via sperimentale, tre nuovi photored. Che vanno ad aggiungersi ai due entrati in funzione due anni fa, collocati uno su via Palestro in direzione nord, un altro lungo la Circonvallazione, all’intersezione don via Rometta, in direzione del polo scolastico. I nuovi dispositivi, che al pari di quelli già istallati controllano i passaggi col rosso punendo le infrazioni, rafforzeranno la vigilanza su entrambi gli incroci: uno verrà infatti installato in prossimità del sottopasso dell’Ancora, ma in direzione nord, l’altro sulla circonvallazione, sempre all’intersezione con via Rometta, ma in direzione ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
