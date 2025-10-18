Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione perché in viaggio sulla Roma Teramo per la presenza di materiali dispersi su strada chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la fine della complanare verso Teramo restiamo sulla Roma Teramo ma nel tratto Urbano risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code per traffico tra Togliatti E Fiorentini e più avanti tra Portonaccio e la tangenziale est e nei due casi in quest'ultima direzione andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna due incidenti che ho sono code tra Roma Teramo e Prenestina e a seguire la Casilina Tuscolana ci spostiamo sulla diramazione Roma nord code per traffico intenso tra Settebagni Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla statale Pontina risolto l'incidente almeno in precedenza permangono code per traffico intenso da Castel Romano a via di Pratica verso Roma in chiusura lo sport questa sera presso lo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Roma Inter valido per la settima giornata di Serie A Come di consueto le modifiche alla disciplina di traffico nella zona dell' impianto sportivo potenziato il trasporto pubblico per raggiungere il Foro Italico tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata all'analisi Rivera telefono pulita e tutto Grazie la tensione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 20:25