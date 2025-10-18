Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di altra infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal teatro Urbano della Roma Teramo un incidente raccordo anulare i fiorentini verso la tangenziale est e con ripercussioni sulla carreggiata esterna del raccordo anulare rallentamenti a partire dall'uscita Tiburtina e poi si rallenta per traffico intenso dall'appia alla pace Roma Sud sulla diramazione Roma Sud Tor Vergata raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla statale Pontina un incidente causati da Pomezia Nord a via di Pratica verso Roma 1 posta risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra via Laurentina via Nazareno Strampelli ora la circolazione è tornata regolare in chiusura una notizia di sport e domani domenica 19 ottobre si svolgerà la mezza maratona di Roma con partenza da Circo Massimo alle 8:30 e arrivo a via degli Annibaldi in zona Colosseo dopo un percorso di circa 21 Km le prime chiusure scatteranno alle 23 di questa sera in via del Circo Massimo dalle 7:30 di domenica poi la chiusura al traffico dell'intero percorso e deviazioni per linee bus di zona tutto questo fino al termine della manifestazione previsto per le 13:30 da Daniele Sirio le altre info mi dai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 18:40