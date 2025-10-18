Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove segnala un incidente che causa cuore tra via Laurentina a via Nazareno Strampelli in direzione Latina sempre sulla Pontina Ma nella direzione opposta si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica in carreggiata interna del raccordo anulare per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria situazione analoga in esterna traffico rallentato tra Ardeatina e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo ode tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima misura il trasporto pubblico capitalino ricordiamo prima rete tranviaria di Roma sarà ferma fino al 7 dicembre per consentire i lavori di manutenzione a cura di ananas sulla sopraelevata della tangenziale il servizio Sara Garantito da bus sostitutivi che seguiranno gli stessi percorsi dei tram È previsto un incremento di corse da Daniele Serie A tranne infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 18:10