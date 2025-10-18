Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di Astral infomobilità un servizi della regione Lazio sulla autostrada A1 roma-napoli segnaliamo un incidente avvenuto tra lo svincolo di Anagni è quello di Ferentino in direzione Napoli per il momento non causa code prestare Attenzione ci spostiamo sulla statale Pontina un incidente causa code tra via Laurentina & via Nazareno Strampelli in direzione Latina Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Napoli Roma via Formia la circolazione ferroviaria è tornata regolare a seguito di un incendio avvenuto in prossimità dei Binari tra Sessa e Minturno i treni registrato rallentamenti fino a 40 minuti in chiusura lo sport questa sera presso lo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio ormai Inter valido per la settima giornata di Serie A come ti ho già diverse ore prima del Fischio d'inizio saranno attive modifica la disciplina di traffico nella zona dell' impianto sportivo potenziato e trasporto pubblico per raggiungere il Foro Italico tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina Licata Daniele Sirio e altre infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

