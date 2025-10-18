Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di altra infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di particolari su gran parte della rete viaria regionale unica eccezione sull' autostrada Roma Teramo dove segnaliamo un incidente avvenuto la l'innesto della complanare è il video di lunghezza in direzione Teramo al momento una provoca code prestare attenzione passiamo a trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia la circolazione ferroviaria in direzione Roma è sospesa dalle ore 14:40 per un incendio in prossimità dei Binari tra Sessa e minturno.it subiranno ritardi e possibili variazioni infine lo sport questa sera presso lo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Roma Inter valido per la settima giornata di Serie A Come dico già diverse ore prima del Fischio d'inizio saranno attive modifica la disciplina di traffico nella zona dell' impianto sportivo potenziato e trasporto pubblico per raggiungere il Foro Italico tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata Elisir io e altra info mobilità e tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 15:25