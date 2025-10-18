Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo raccordo anulare in carreggiata interna o rallentamenti dalla Cassia bis alla Salaria e più avanti risolto l'incidente permangono code di smaltimento dalla Bufalotta al bivio con la 24 Roma Teramo in carreggiata esterna per traffico code dalla Roma Fiumicino al Ostiense proseguendo rallentamenti tra l'ardeatina la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 in entrata code da Portonaccio al bivio della tangenziale est e su via Cassia bis per un incidente System poda da Formello a Le Rughe in direzione Viterbo su via Cassia code dal bivio della Braccianese Claudia alla Giustiniana In entrambe le direzioni è sempre in entrambe le direzioni su via Casilina code a tratti Borghesiana e finocchio a sud della capitale su via Appia chiude dal bivio di via dei Laghi a Frattocchie in direzione Albano e sulla Colombo code da Vitinia a malafede in direzione ed infine per il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana il servizio è tornato regolare riaperta anche la stazione Ubaldo Degli Ubaldi da Francesca che venda e infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 13:25