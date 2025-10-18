Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli è risolto l'incidente riaperta l'uscita di Anagni per chi proviene da Roma risolto Anche l'incidente sulla Roma Fiumicino traffico regolare tra il ponte della Magliana e lascia vivere in direzione raccordo anulare andiamo proprio sul Raccordo Anulare Inter reggiate esterna per traffico rallentamenti tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata interna code dalla vista la Salaria è più avanti per un altro incidente si sta in coda dalla Bufalotta al bivio con la 24 Roma Teramo sulle consolari in entrata in città per traffico rallentamenti su via Flaminia tra via di Grottarossa e via due ponti e in senso opposto code da Corso Francia a raccordo anulare su via Cassia bis code per un incidente da via di baccanello alle rughe azione Viterbo e su via Casilina code a tratti tra Torrenova e giardinetti e più avanti tra la Borghesiana e finocchio si sta in coda In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante Sud sulla via Appia code dal bivio di via dei Laghi a Frattocchie in direzione Albano che su via Nettunense code a tratti In entrambe le direzioni tra Pavona e Cecchina ed infine per il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana il servizio è rallentato e inoltre è chiusa la stazione Ubaldo Degli Ubaldi i treni transitano senza effettuare la fermata In entrambe le direzioni da Francesca che rende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Info | eventi | manifestazioni | viabilità Gli eventi previsti nella città di #Roma Sabato #18ottobre - Piazza San Pietro, Udienza in Aula Paolo VI, dalle ore 11:00 - Piazza Vidoni, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, avrà luogo una manifestazione.Possibili difficolt - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare si sta in coda ... Lo riporta romadailynews.it