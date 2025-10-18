Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli è risolto l'incidente riaperta l'uscita di Anagni per chi proviene da Roma risolto Anche l'incidente sulla Roma Fiumicino traffico regolare tra il ponte della Magliana e lascia vivere in direzione raccordo anulare andiamo proprio sul Raccordo Anulare Inter reggiate esterna per traffico rallentamenti tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata interna code dalla vista la Salaria è più avanti per un altro incidente si sta in coda dalla Bufalotta al bivio con la 24 Roma Teramo sulle consolari in entrata in città per traffico rallentamenti su via Flaminia tra via di Grottarossa e via due ponti e in senso opposto code da Corso Francia a raccordo anulare su via Cassia bis code per un incidente da via di baccanello alle rughe azione Viterbo e su via Casilina code a tratti tra Torrenova e giardinetti e più avanti tra la Borghesiana e finocchio si sta in coda In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante Sud sulla via Appia code dal bivio di via dei Laghi a Frattocchie in direzione Albano che su via Nettunense code a tratti In entrambe le direzioni tra Pavona e Cecchina ed infine per il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana il servizio è rallentato e inoltre è chiusa la stazione Ubaldo Degli Ubaldi i treni transitano senza effettuare la fermata In entrambe le direzioni da Francesca che rende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 12:25