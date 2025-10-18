Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 11 | 25

di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un aggiornamento sulla diramazione Roma nord risolto l'incidente in direzione Firenze la circolazione regolare da Fiano Romano al bivio dell'autostrada A1 Roma Firenze sulla A1 roma-napoli per un incidente chiusa l'uscita di Anagni per chi proviene da Roma si consiglia In alternativa uscita di Colleferro un altro incidente sulla roma-fiumicino crea code tra il ponte della Magliana è l'ANSA del Tevere in direzione raccordo anulare possiamo ci provo sul Raccordo Anulare carreggiata esterna per traffico code a tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata interna code dalla Cassia bis alla Salaria su le consolari in entrata in città per traffico rallentamenti su via Flaminia tra via di Grottarossa e due ponti su via Cassia code dal bivio della Braccianese Claudia la Giustiniana è su via Casilina code a tratti tra Torre 9 Giarre il più avanti tra la Borghesiana e finocchio esiste in coda In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante Sud su via Appia code dal bivio di via dei Laghi a Frattocchie in direzione Albano e su via Nettunense coda tratti In entrambe le direzioni tra Pavone e cecchino sulla via Pontina rimosso il veicolo fermo l'autostrada la circolazione è tornata scorrevole da Castel Romano a Pomezia in direzione Latina ed infine per il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana chiusa la stazione Ubaldo Degli Ubaldi i treni transitano senza effettuare la fermata In entrambe le direzioni da Francesca chiovenda e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

