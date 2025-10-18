Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Nord in direzione Firenze per un incidente Ci sono code di circa 2 km da Fiano Romano al bivio dell'autostrada A1 Roma Firenze possiamo ci sul Raccordo Anulare carreggiata esterna per traffico code a tratti tra Appia e diramazione Roma sud e più avanti chiude da Torre Angela alla rustica sulle consolari in entrata in città per traffico e lentamente su via Flaminia tra via di Grottarossa e via Due Ponti su via Cassia code dal bivio della braccianense Claudia la Giustiniana e su via Casilina code a tratti trattore 9 giardini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 10:25