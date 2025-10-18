Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Nord in direzione Firenze per un incidente Ci sono code di circa 2 km da Fiano Romano al bivio dell'autostrada A1 Roma Firenze possiamo ci sul Raccordo Anulare carreggiata esterna per traffico code a tratti tra Appia e diramazione Roma sud e più avanti chiude da Torre Angela alla rustica sulle consolari in entrata in città per traffico e lentamente su via Flaminia tra via di Grottarossa e via Due Ponti su via Cassia code dal bivio della braccianense Claudia la Giustiniana e su via Casilina code a tratti trattore 9 giardini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Info | eventi | manifestazioni | viabilità Gli eventi previsti nella città di #Roma Sabato #18ottobre - Piazza San Pietro, Udienza in Aula Paolo VI, dalle ore 11:00 - Piazza Vidoni, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, avrà luogo una manifestazione.Possibili difficolt
#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità
Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy - La Regione Lazio rilancia la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. Scrive ansa.it
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... rainews.it scrive
Regione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». ilsole24ore.com scrive