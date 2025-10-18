Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare Raccordo Anulare e sulla rete autostradale della nostra regione sulle consolari in entrata e città per traffico code a tratti su via Casilina tra Torrenova e giardinetti e su via Cassia code dal bivio della Braccianese Claudia alla Giustiniana per il servizio ferroviario sul tratto Urbano della roma-civitacastellana-viterbo il servizio è rallentato In entrambe le direzioni tutte le modifiche l'orario di esercizio sono disponibili sulla nostra app Astral infomobilità ed infine possiamo gli eventi oggi a Roma per le manifestazioni sportive con charity Run ed ho grande Fino alle 11:30 sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso delle manifestazioni con partenza dalle Terme di Caracalla lungo alcune del centro storico tra le principali via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza del Colosseo col ritorno a via Terme di Caracalla possibili deviazioni anche alle linee bus di zona da Francesca che vai Andrea Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
