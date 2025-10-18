Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo un aggiornamento dell' incidente sulla diramazione Roma Nord in direzione Firenze all'altezza del Bivio col A1 Roma Firenze Ora Risolto la circolazione scorrevole traffico regolare anche l'intera rete delle strade e autostrade della nostra regione per il servizio ferroviario sul tratto Urbano della roma-civitacastellana-viterbo il servizio è rallentato In entrambe le direzioni tutte le verifiche e l'orario di esercizio sono disponibili sulla nostra app Astral infomobilità ed infine per il trasporto pubblico ricordiamo che per lavori di riqualificazione del tratto sopraelevato la tangenziale est fino al 7 dicembre l'intero servizio tranviario è sospeso e sostituito da bus che seguiranno gli stessi percorsi dei tram da Francesca che vende Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio
