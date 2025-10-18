Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole sull'intera rete viaria della nostra regione ad eccezione della diramazione Roma Nord dove in direzione Firenze per un incidente all'altezza del Bivio con la Roma Firenze Ci sono code da Fiano Romano possiamo il trasporto ferroviario dalle 22:30 di oggi sabato 18 ottobre fino alle 4:30 di domenica per lavori di manutenzione straordinaria stazione Termini sono possibili modifiche variazioni e cancellazioni ad alcuni treni Frecciarossa Intercity Intercity notte Leonardo Express e alcune linee regionali maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata ed infine possiamo gli eventi oggi a Roma per le manifestazioni sportive longevity Run and dog run dalle 8:30 fino alle 11:30 possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso delle manifestazioni con partenza dalle Terme di Caracalla lungo alcune strade del centro storico tra le principali via dei Fori Imperiali Piazza Venezia Piazza del Colosseo con ritorno via delle Terme di Caracalla possibili deviazioni anche alle linee bus di zona da Francesca che andai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-10-2025 ore 07:25