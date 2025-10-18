Via Vismara contro il parcheggio selvaggio servono strisce e cartelli | la segnalazione
Via Giuseppe Vismara a Viterbo è nel caos per il parcheggio selvaggio. L'area di sosta, priva di strisce e segnaletica, vede auto parcheggiate ovunque: sui marciapiedi, davanti agli accessi condominiali, senza alcun ordine.Alcune mattine è impossibile uscire di casa. Senza regole, ogni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Via Vismara, contro il parcheggio selvaggio servono strisce e cartelli": la segnalazione https://ift.tt/fjtQR82 https://ift.tt/2MiQeZI - X Vai su X
? Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade del nostro Comune. Da questa mattina, squadre al lavoro in via Vismara (tratto da confine ex SS. Varesina al semaforo incrocio con viale Einaudi - viale Di Vittorio - facebook.com Vai su Facebook