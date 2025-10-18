Via Lusardi con un asfalto nuovo | Vogliamo migliorare tutta la città

Terminata la riasfaltatura del primo tratto di via Lusardi, l’amministrazione comunale a breve procederà all’affidamento dei lavori per sistemare la parte rimanente. È un impegno senza soluzione di continuità, con interventi che si susseguono uno dopo l’altro, in città e nelle frazioni. Le necessità sono molte e tutte devono essere soddisfatte. In questo periodo è il turno della via Lusardi. Nel caso specifico, i lavori sono stati realizzati a spese dall’impresa che aveva effettuato scavi per i sottoservizi: grazie al nuovo Regolamento sulla manomissione del suolo. Ha dovuto provvedere al completo ripristino dell’asfalto, per circa 3mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

