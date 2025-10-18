Via libera all’ATO Avellino | il Piano d’Ambito entra in funzione

Anteprima24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Via libera definitivo al Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il voto del Consiglio d’Ambito consente allAto di dotarsi ufficialmente dello strumento di pianificazione e di poter avere completa operatività per mettere in campo gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti. Il Consiglio d’Ambito ha espresso, inoltre, parere favorevole all’avvio della procedura per l’acquisizione delle quote di Irpiniambiente da parte dei 113 comuni dell’Ato di Avellino. Gli enti riceveranno il prospetto di ripartizione delle quote della società in base alla popolazione residente, lo schema di statuto della acquisenda società e lo schema di delibera da adottare per procedere all’acquisizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

via libera all8217ato avellino il piano d8217ambito entra in funzione

© Anteprima24.it - Via libera all’ATO Avellino: il Piano d’Ambito entra in funzione

Argomenti simili trattati di recente

via libera all8217ato avellinoVia libera definitivo al Piano d’Ambito: l’Ato di Avellino pienamente operativo per la gestione dei rifiuti - Il voto del Consiglio d’Ambito consente all’Ato di dotarsi ufficialmente dello strumento di pianificaz ... Da irpinianews.it

via libera all8217ato avellinoViolenze e intimidazioni ad Avellino, Libera: “Occorre costruire una risposta di comunità” - “In queste ore apprendiamo con grande preoccupazione e allarme dei nuovi episodi di spari e aggressioni ai danni di due attività di autonoleggio: una nei pressi di Atripalda, l’altra nella zona di via ... Riporta irpinianews.it

Avellino, via libera della Commissione: capienza aumentata al Partenio per il Monza - Stando a quanto riportato da TuttoAvellino è arrivata infatti la fumata bianca dalla Commissione di ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Via Libera All8217ato Avellino