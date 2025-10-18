Via libera all’ATO Avellino | il Piano d’Ambito entra in funzione

Tempo di lettura: 2 minuti Via libera definitivo al Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il voto del Consiglio d’Ambito consente all’Ato di dotarsi ufficialmente dello strumento di pianificazione e di poter avere completa operatività per mettere in campo gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti. Il Consiglio d’Ambito ha espresso, inoltre, parere favorevole all’avvio della procedura per l’acquisizione delle quote di Irpiniambiente da parte dei 113 comuni dell’Ato di Avellino. Gli enti riceveranno il prospetto di ripartizione delle quote della società in base alla popolazione residente, lo schema di statuto della acquisenda società e lo schema di delibera da adottare per procedere all’acquisizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Via libera all’ATO Avellino: il Piano d’Ambito entra in funzione

