Grande successo per la prima edizione del Festival V.I.A. Francigena – Vivere, Incontrare, Assaporare a Colle che ha restituito alla città il senso profondo del cammino: un’esperienza di cultura, bellezza e condivisione. La mattina si è aperta con il Francigena Lab, un laboratorio esperienziale dedicato agli studenti delle scuole superiori, occasione di riflessione e ascolto sul viaggio come scoperta di sé e degli altri. Il percorso si è concluso con una passeggiata lungo il SentierElsa, tra i tratti più suggestivi della tappa colligiana della Via Francigena. Nel pomeriggio, il Francigena Film Festival – Visioni ha proposto cortometraggi e opere d’autore capaci di raccontare il viaggio in tutte le sue forme, tra arte, natura e introspezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Francigena: un successo