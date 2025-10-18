Via Francigena | un successo

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per la prima edizione del Festival V.I.A. Francigena – Vivere, Incontrare, Assaporare a Colle che ha restituito alla città il senso profondo del cammino: un’esperienza di cultura, bellezza e condivisione. La mattina si è aperta con il Francigena Lab, un laboratorio esperienziale dedicato agli studenti delle scuole superiori, occasione di riflessione e ascolto sul viaggio come scoperta di sé e degli altri. Il percorso si è concluso con una passeggiata lungo il SentierElsa, tra i tratti più suggestivi della tappa colligiana della Via Francigena. Nel pomeriggio, il Francigena Film Festival – Visioni ha proposto cortometraggi e opere d’autore capaci di raccontare il viaggio in tutte le sue forme, tra arte, natura e introspezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

via francigena un successo

© Lanazione.it - Via Francigena: un successo

Scopri altri approfondimenti

via francigena successoVia Francigena: un successo - Francigena – Vivere, Incontrare, Assaporare a Colle che ha restituito ... Riporta lanazione.it

Via Francigena Corsa fra vigneti e oliveti - Sport, cultura, paesaggio e memoria, celebrando uno dei tratti più suggestivi del percorso europeo. Riporta lanazione.it

via francigena successoLa Via Francigena lodigiana protagonista a Strasburgo - Con il supporto del gruppo interparlamentare sul Patrimonio culturale europeo, Cammini di Santiago e altri Itinerari culturali, mercoledì si ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Francigena Successo