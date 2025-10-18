Via Cecilio prorogato di un mese il senso unico per i lavori legati all’apertura di Decathlon

Quicomo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue ancora per un mese il senso unico in via Cecilio a Como, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Di Vittorio e quella di via Paoli. La polizia locale ha infatti emanato l’ordinanza che proroga fino al 30 novembre le disposizioni già introdotte lo scorso agosto per consentire i lavori. 🔗 Leggi su Quicomo.it

via cecilio prorogato meseComo, un mese di viabilità modificata. Lavori in via Cecilio fino al 24 ottobre, da lunedì prossimo chiude una corsia in via Paoli - Quasi un mese di viabilità modificata a Como, tra via Cecilio e via Paoli. Lo riporta espansionetv.it

