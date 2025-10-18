Dalla tragedia ambientale alla rinascita. La Lombardia accelera sulla rigenerazione dei cosiddetti “ siti orfani “ e mette la provincia di Monza e Brianza al centro del proprio piano di risanamento. Un impegno da quasi 20 milioni di euro, che farà della Brianza la prima provincia lombarda per fondi destinati alla bonifica. Il tema è emerso a latere della tappa monzese del Forum “Città resilienti, la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio“, andato in scena ieri al salone d’onore della Villa Reale, e promosso da Regione Lombardia nell’ambito del Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via alla bonifica dei siti orfani. Subito i lavori alla Lombarda Petroli. Poi ex Snia, Relub e Fratelli Re