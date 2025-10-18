Vetto e Neviano degli Arduini | presentato il progetto per l' invaso in Val d' Enza
Seduta straordinaria congiunta per le due amministrazioni di Vetto e Neviano degli Arduini, i due comuni che vedono i rispettivi comprensori territoriali nelle province di Reggio e Parma interessati direttamente dal Doc.Fap, il documento delle alternative progettuali volto alla realizzazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
