Vetto e Neviano degli Arduini | presentato il progetto per l' invaso in Val d' Enza

Parmatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta straordinaria congiunta per le due amministrazioni di Vetto e Neviano degli Arduini, i due comuni che vedono i rispettivi comprensori territoriali nelle province di Reggio e Parma interessati direttamente dal Doc.Fap, il documento delle alternative progettuali volto alla realizzazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vetto neviano arduini presentatoDiga di Vetto, il piano della bonifica. Invaso da 86 milioni di metri cubi: "Una risposta tecnica alla siccità" - Esultano Catellani e Mantelli, presidenti dei Consorzi di Reggio e Parma: "Traguardo grazie al lavoro rigoroso". Come scrive msn.com

La diga di Vetto apre al dibattito. Percorso pubblico sui territori - Dopo la riunione operativa che si è svolta martedì al ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’iter procedurale della diga di Vetto - Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Vetto Neviano Arduini Presentato