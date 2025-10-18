Vesprini su piazza Mentana | | Dopo il restyling ci sarà più verde
Piazza Mentana torna al centro del confronto pubblico e il sindaco Vesprini replica all’accusa degli ambientalisti di avere in programma l’abbattimento di 11 piante della piazza. Il primo cittadino precisa: "Sono stati abbattuti otto pini, un leccio e una palma per esigenze di sicurezza e accessibilità: apparati radicali e chiome interferiscono con marciapiedi, sottoservizi e passaggi, creando ostacoli e rischi per persone con mobilità ridotta, bambini e anziani. In più, la palma è compromessa dal punteruolo rosso, con un potenziale pericolo di crollo che impone un intervento immediato. La riqualificazione non toglie verde: lo moltiplica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giovedì 16 ottobre alle ore 18.00, alla Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, si terrà il convegno "70' anni di acqua, visione e coraggio". A seguire in Piazza del Popolo ci sarà uno spettacolo della Compagnia dei Folli. Per tutte le info https://www.comu - facebook.com Vai su Facebook
Vesprini su piazza Mentana:: "Dopo il restyling ci sarà più verde" - Piazza Mentana torna al centro del confronto pubblico e il sindaco Vesprini replica all’accusa degli ambientalisti di avere in ... Riporta msn.com
Porto San Giorgio, il sindaco su piazza Mentana: «Nessuno scempio ambientale, metteremo a dimora 44 alberi» - PORTO SAN GIORGIO Piazza Mentana, dopo le contestazioni da parte dei comitati, è arrivata la risposta del sindaco Valerio Vesprini che ha respinto le accuse al mittente: ... Scrive corriereadriatico.it
«Quante criticità nel progetto per la nuova piazza Mentana, l’amministrazione ci ripensi e si confronti» - «Dopo 4 anni di rinvii e riprogettazioni che ne hanno ridotto fortemente la portata iniziale, l’intervento di 450 mila euro su Piazza Mentana è approdato alla fase esecutiva, ma presenta notevoli crit ... Secondo cronachefermane.it