Piazza Mentana torna al centro del confronto pubblico e il sindaco Vesprini replica all’accusa degli ambientalisti di avere in programma l’abbattimento di 11 piante della piazza. Il primo cittadino precisa: "Sono stati abbattuti otto pini, un leccio e una palma per esigenze di sicurezza e accessibilità: apparati radicali e chiome interferiscono con marciapiedi, sottoservizi e passaggi, creando ostacoli e rischi per persone con mobilità ridotta, bambini e anziani. In più, la palma è compromessa dal punteruolo rosso, con un potenziale pericolo di crollo che impone un intervento immediato. La riqualificazione non toglie verde: lo moltiplica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vesprini su piazza Mentana:: "Dopo il restyling ci sarà più verde"