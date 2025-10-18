Vertice Trump-Putin in Ungheria Ue | Possibile un corridoio aereo per il presidente russo

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portavoce della Commissione: "I singoli Paesi possono concedere deroghe alla chiusura dello spazio aereo" per consentire l'atterraggio a Budapest del capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vertice trump putin in ungheria ue possibile un corridoio aereo per il presidente russo

© Tgcom24.mediaset.it - Vertice Trump-Putin in Ungheria, Ue: "Possibile un corridoio aereo per il presidente russo"

