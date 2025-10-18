Vertice Trump-Putin in Ungheria Ue | Possibile un corridoio aereo per il presidente russo
Un portavoce della Commissione: "I singoli Paesi possono concedere deroghe alla chiusura dello spazio aereo" per consentire l'atterraggio a Budapest del capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Sta benissimo con questa giacca". Così il presidente degli Stati Uniti Trump al leader ucraino Zelensky durante il vertice alla Casa Bianca. #trump #zelensky - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | La ricostruzione del vertice in Alaska Trump-Putin: "Niente sorrisi, tra loro il gelo". La ricostruzione del Financial Times: il presidente americano ha alzato voce e ha minacciato di andar via. Dal leader russo una lezione di storia. #ANSA - X Vai su X
Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo vertice Trump-Putin - Come riporta Axios, Trump ha scherzato durante la chiamata, chiedendo a Putin se gli dispiacesse se gli Stati Uniti fornissero “un paio di migliaia di Tomahawk” all’Ucraina, ma ha anche espresso ... Lo riporta startmag.it
Trump sente Putin: "Ci vedremo a Budapest". La Corte penale frena: "Il mandato di cattura è valido" - Il presidente ucraino: 'Incontrati i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' (ANSA) ... Riporta ansa.it
Ucraina, Ungheria accoglierà Putin: da Budapest no ad arresto come chiesto dalla Cpi - Con il governo ungherese che gongola per la rivincita dopo anni di esclusione dai ... Si legge su msn.com