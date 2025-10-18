Il 31 dicembre terminano gli ammortizzatori sociali e all’orizzonte non ci sono commesse. La vertenza PayCare (gruppo Konecta) rischia di essere ai titoli di coda, per questo Giuseppe Cesarano, segretario Fim Cisl di Siena, lancia un appello: "Ora il territorio deve fare la sua parte. Il 24 ottobre è previsto un incontro con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, dove ribadiremo la necessità di affrontare con urgenza e concretezza questa situazione: non c’è più tempo da perdere". L’idea è aprire nuovamente il tavolo con istituzioni, imprense del territorio e parti sociali per ricollocare i 26 lavoratori di PayCare e anche i 13 esterni legata a un’altra commessa, ma gravitanti sul sito di Monteriggioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertenza PayCare, appello al territorio