Vertenza Cooper Standard cassa integrazione per 336 lavoratori | c’è l’accordo
Siglato il pre-accordo alla Cooper Standard di Battipaglia per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs). L'intesa, firmata nell'incontro del 17 ottobre tra azienda e organizzazioni sindacali, riguarda un massimo di 336 lavoratori dello stabilimento e avrà una durata di 12 mesi a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dopo oltre venti giorni di sciopero, arriva una svolta nella vertenza Cooper Standard di Battipaglia. Nel pomeriggio di oggi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato siglato un accordo quadro tra azienda e sindacati per evitare la chiusura dello sta
Vertenza #CooperStandard I Confronto al #MIMIT con rappresentanti organizzazioni sindacali e di categoria, istituzioni e azienda che ha rappresentato la difficoltà in cui versa lo stabilimento campano. Per il Ministero irricevibile ipotesi chiusura sito
Battipaglia, vertenza Cooper Standard: fumata bianca sull'intesa salva-operai - Un'intesa che guarda avanti, frutto della determinazione dei lavoratori e del costante impegno del sindacato.
Cooper Standard: accordo quadro contro la chiusura dello stabilimento - E' stato l'obiettivo degli oltre 20 giorni di sciopero dei 375 lavoratori della Cooper Standard, azienda produttrice di guarnizioni per il gruppo
Cooper Standard, fumata bianca - Intesa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Cooper Standard: l'azienda, accogliendo la richiesta avanzata dal Mimit, ha annunciato l'avvio di una fase concertata di riorganizz