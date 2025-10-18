Verstappen vola nelle prove Sprint Buio Ferrari Hamilton ottavo
Dalle libere alle prove ufficiali per la Sprint per la Ferrari è sempre un calvario. Anche ad Austin, diciannovesimo appuntamento della stagione della Formula 1, le Rosse sono lontanissime dai migliori, che poi sono sempre i soliti con Max Verstappen davanti a tutti a spaventare le due Mc Laren di Norris e Piastri. Max crede sempre di più nella possibilità di vincere il Mondiale, i due della Mc Laren sembrano invece terrorizzati dalla possibile rimonta della Red Bull. Ma l’eroe di giornata è Nico Hulkenberg che porta la sua Sauber al quarto posto. C’è sempre una sorpresa in ogni Gran Premio, l’unica costante negativa arriva sempre e solo dalle macchine di Maranello. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vola l’inglese su Mercedes. In prima fila anche Verstappen - facebook.com Vai su Facebook
Gp di Singapore, Russel domina le qualifiche Russell domina le qualifiche, Verstappen e Piastri lo seguono. Hamilton è il più veloce nel Q1, ma chiude sesto. Leclerc settimo #Tuttosport #formula1 - X Vai su X
Verstappen vola nelle prove Sprint Buio Ferrari, Hamilton ottavo - La Formula 1 ad Austin: miglior tempo dell'olandese sulla Red Bull davanti a Norris e Piastri e grandi problemi per le Rosse. Riporta panorama.it
Verstappen si prende la pole nella Sprint al GP delle Americhe, beffa Norris e Piastri - Il pilota olandese stampa il giro più veloce alla fine della SQ3, mette in riga le due McLaren. Secondo fanpage.it
F1, Max Verstappen fa sua la pole della Sprint ad Austin davanti alle McLaren. Ferrari deludenti - Andate in archivio le qualifiche per la Sprint Race negli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Scrive oasport.it