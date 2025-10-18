verstappen vola nelle prove sprint buio ferrari hamilton ottavo

Dalle libere alle prove ufficiali per la Sprint per la Ferrari è sempre un calvario. Anche ad Austin, diciannovesimo appuntamento della stagione della Formula 1, le Rosse sono lontanissime dai migliori, che poi sono sempre i soliti con Max Verstappen davanti a tutti a spaventare le due Mc Laren di Norris e Piastri. Max crede sempre di più nella possibilità di vincere il Mondiale, i due della Mc Laren sembrano invece terrorizzati dalla possibile rimonta della Red Bull. Ma l’eroe di giornata è Nico Hulkenberg che porta la sua Sauber al quarto posto. C’è sempre una sorpresa in ogni Gran Premio, l’unica costante negativa arriva sempre e solo dalle macchine di Maranello. 🔗 Leggi su Panorama.it

