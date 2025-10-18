Verstappen vince la Sprint Race del Texas | McLaren ko il Mondiale resta aperto
Anche nella Sprint Race del Texas, Max Verstappen lo ha ribadito a tutti: il Mondiale Piloti di F1 non è ancora chiuso, e la McLaren è avvertita. L’olandese della Red Bull ha chiuso davanti, approfittando del patatrac del duo papaya e poi difendendosi al meglio dall’attacco di George Russell (2° finale) a metà corsa. I suoi rivali diretti, Oscar Piastri e Lando Norris (entrambi out), tornano ai box con le ossa rotte e qualche certezza in meno in vista delle qualifiche per la normale gara di domenica (via alle 23 con diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8): con il lungo in curva 1 alla partenza, nel tentativo di rientrare in traiettoria l’australiano non si è curato dell’arrivo di Nico Hulkenberg (13°) e, dopo il contatto, è volato sull’auto del numero 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
