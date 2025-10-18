Verstappen vince la sprint di Austin disastro McLaren

Fuori alla prima curva Norris e Piastri, 4° Hamilton e 5° Leclerc AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo.

© Ilgiornaleditalia.it - Verstappen vince la sprint di Austin, disastro McLaren

