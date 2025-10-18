Verstappen vince la sprint di Austin disastro McLaren
Fuori alla prima curva Norris e Piastri, 4° Hamilton e 5° Leclerc AUSTIN (STATI UNITI) - Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I piloti McLaren si eliminano da soli, Verstappen vince la Sprint di Austin e riapre il Mondiale F1 - Max Verstappen vince la Sprint Race del GP Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Da fanpage.it
