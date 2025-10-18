Verstappen si prende la pole nella Sprint al GP delle Americhe | la griglia di partenza
Il pilota olandese stampa il giro più veloce alla fine della SQ3, mette in riga le due McLaren. Ferrari al buio, Hamilton ottavo e Leclerc solo decimo. Sorpresa Hulkenberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it
