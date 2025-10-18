Verstappen pole davanti a Norris e Piastri nelle qualifiche Sprint Hamilton 8° Leclerc 10°
Ad Austin è l'olandese il più veloce. L'eroe di giornata però è Hulkenberg, quarto, mentre deludono ancora una volta le Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
