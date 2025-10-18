Verstappen pole davanti a Norris e Piastri nelle qualifiche Sprint Hamilton 8° Leclerc 10°

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Austin è l'olandese il più veloce. L'eroe di giornata però è Hulkenberg, quarto, mentre deludono ancora una volta le Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

verstappen pole davanti a norris e piastri nelle qualifiche sprint hamilton 8176 leclerc 10176

© Gazzetta.it - Verstappen, pole davanti a Norris e Piastri nelle qualifiche Sprint. Hamilton 8°, Leclerc 10°

News recenti che potrebbero piacerti

verstappen pole davanti norrisVerstappen, pole davanti a Norris e Piastri nelle qualifiche Sprint. Hamilton 8°, Leclerc 10° - L'eroe di giornata però è Hulkenberg, quarto, mentre deludono ancora una volta le Ferrari ... msn.com scrive

verstappen pole davanti norrisGp degli USA, Qualifiche Sprint: Verstappen in pole davanti a Norris e Piastri! - Max Verstappen si prende di forza la pole position per la Sprint Race del GP degli Stati Uniti con il tempo di 1. Secondo thelastcorner.it

verstappen pole davanti norrisVerstappen si prende la pole nella Sprint al GP delle Americhe, beffa Norris e Piastri - Il pilota olandese stampa il giro più veloce alla fine della SQ3, mette in riga le due McLaren. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Verstappen Pole Davanti Norris