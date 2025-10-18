Max Verstappen trionfa nella Sprint di Austin, segnando una gara dominata sin dalla pole position e gestita sotto la pressione della Safety Car causata da un incidente alla prima curva che coinvolge le McLaren. L’evento, accaduto nel circuito texano, ha visto in scena una collisione tra Oscar Piastri e Lando Norris al via, che ha radicalmente condizionato la gara, offrendo all’olandese l’opportunità di consolidare il suo vantaggio nella lotta per il campionato. Inizio turbolento e caos alla prima curva. Al momento del via, lo scontro frontale tra le due McLaren ha coinvolto anche l’ex campione Fernando Alonso, costretto al ritiro anticipato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Verstappen e un podio inedito in Texas: McLaren ko alla partenza, Ferrari in affanno