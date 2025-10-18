Verstappen che segnale | GP Usa highlights qualifiche Sprint

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights delle qualifiche Sprint del GP Usa di Formula 1: a Austin Max Verstappen firma il miglior tempo, Norris secondo a 71 millesimi e Piastri in terza a quasi quattro decimi dall’olandese. Eroe di giornata è però Nico Hulkenberg, quarto con la Sauber davanti a Russell. Ferrari: Hamilton è ottavo, Leclerc solamente decimo dopo aver rischiato l’eliminazione in SQ1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

verstappen che segnale gp usa highlights qualifiche sprint

© Gazzetta.it - Verstappen, che segnale: GP Usa, highlights qualifiche Sprint

Approfondisci con queste news

verstappen segnale gp usaLIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Sprint e qualifiche, Verstappen sogna di riaprire tutto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti ... Da oasport.it

Verstappen, che segnale: GP Usa, highlights qualifiche Sprint - : a Austin Max Verstappen firma il miglior tempo, Norris secondo a 71 millesimi e Piastri in terza a quasi quattro decimi dall’olandese. Scrive msn.com

verstappen segnale gp usaGp Usa, Verstappen in pole nella sprint davanti a Norris e Piastri - Max Verstappen partirà davanti a tutti nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in programma sul circu ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verstappen Segnale Gp Usa