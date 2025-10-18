Verstappen che segnale | GP Usa highlights qualifiche Sprint

Gli highlights delle qualifiche Sprint del GP Usa di Formula 1: a Austin Max Verstappen firma il miglior tempo, Norris secondo a 71 millesimi e Piastri in terza a quasi quattro decimi dall’olandese. Eroe di giornata è però Nico Hulkenberg, quarto con la Sauber davanti a Russell. Ferrari: Hamilton è ottavo, Leclerc solamente decimo dopo aver rischiato l’eliminazione in SQ1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

