Verso Roma-Inter le info per i tifosi | cancelli aperti dalle 18 | 15

L’attesa è finita: dopo due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, la Roma è pronta a tornare protagonista in campionato. Questa sera allo Stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno l’Inter di Cristian Chivu nel match valido per la settima giornata di Serie A. Una sfida che mette in palio punti pesanti per le zone alte della classifica e che promette spettacolo. Le informazioni per i tifosi. In vista della grande affluenza prevista, la Roma ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni utili per tutti i tifosi presenti allo stadio. I cancelli dell’Olimpico apriranno alle ore 18:15, con l’invito – ormai consueto – ad arrivare con almeno 90 minuti di anticipo rispetto al calcio d’inizio fissato per le 20:45, così da agevolare le operazioni di ingresso e garantire una corretta gestione dei flussi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

