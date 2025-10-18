Verso Palermo - Modena il ds Catellani | A Palermo per vincere giocheremo a viso aperto

Modenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è Andrea.Catellani, non Sottil a sostenere la conferenza pre partita di Palermo-Modena, big match valevole per l'ottava giornata di Serie BKT e previsto allo Stadio “Renzo Barbera” - verso il sold out- domenica 19 ottobre alle 15:00. Il motivo della scelta lo spiega lo stesso direttore sportivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

verso palermo modena dsVerso Palermo - Modena, il ds Catellani: "A Palermo per vincere, giocheremo a viso aperto" - Le parole del direttore sportivo dei gialli in vista della sfida tra seconda e prima in classifica: "Un match che tutti vorrebbero giocare. Segnala today.it

verso palermo modena dsPalermo-Modena, ancora tutto esaurito il Barbera: le probabili formazioni - Si torna in campo in Serie B dopo il secondo weekend di sosta del campionato per le gare delle nazionali. Segnala livesicilia.it

verso palermo modena dsPALERMOMODENA, CATELLANI ALLA VIGILIA: “FAREMO LA NOSTRA PARTITA” - Domani si scende in campo in terra siciliana, in un “Barbera” che sarà sold out, con i Gialli che si gioch ... Riporta tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Palermo Modena Ds