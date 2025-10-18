Verso la Naspi allungata per i lavoratori ex Alitalia

Fiumicino, 18 ottobre 2025 – Per i lavoratori ex Alitalia, per i quali è stato deciso lo stop della cassa integrazione al 31 ottobre e avviata la procedura di licenziamento collettivo, si andrebbe verso la soluzione di una Naspi “allungata”, a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in pensione nell’arco dei prossimi 4 anni, solo 400 persone circa sul totale dei 1997 lavoratori coinvolti dal licenziamento collettivo. La Naspi ‘allungata’ e l’anno o i due anni ulteriori sarebbero finanziati dal Fondo straordinario del trasporto aereo. Lo apprende l’AdnKronos da fonti presenti all’incontro al Ministero del lavoro sul destino dei lavoratori ex Alitalia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it