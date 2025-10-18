Verona domenica stop ad A4 e Tangenziale Sud per bonifica bomba

Domani, domenica 19 ottobre 2025, Verona si fermerà per un’operazione delicata: il disinnesco di un ordigno della Seconda guerra mondiale rinvenuto in via Apollo, a sud della città. Dalle 7.30 scatteranno evacuazioni e chiusure su A4 e Tangenziale Sud, con una “zona rossa” estesa per 755 metri dal punto del ritrovamento, e una durata stimata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

