Domani, domenica 19 ottobre 2025, Verona si fermerà per un’operazione delicata: il disinnesco di un ordigno della Seconda guerra mondiale rinvenuto in via Apollo, a sud della città. Dalle 7.30 scatteranno evacuazioni e chiusure su A4 e Tangenziale Sud, con una “zona rossa” estesa per 755 metri dal punto del ritrovamento, e una durata stimata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Verona, domenica stop ad A4 e Tangenziale Sud per bonifica bomba