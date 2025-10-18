Verona domenica stop ad A4 e Tangenziale Sud per bonifica bomba
Domani, domenica 19 ottobre 2025, Verona si fermerà per un’operazione delicata: il disinnesco di un ordigno della Seconda guerra mondiale rinvenuto in via Apollo, a sud della città. Dalle 7.30 scatteranno evacuazioni e chiusure su A4 e Tangenziale Sud, con una “zona rossa” estesa per 755 metri dal punto del ritrovamento, e una durata stimata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
CHIUSURA VERONA SUD – DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 Per consentire il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in via Apollo, la Prefettura di Verona ha disposto la chiusura temporanea di: - Autostrada A4 tra Verona Est e l’interconnessione A22 (7: - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 12 ottobre si celebra la 'Giornata Nazionale delle persone con Sindrome di Down', e anche quest'anno Hellas Verona Foundation e Hellas Store hanno deciso di cooperare per sostenere la Fondazione Più di un Sogno, dedicata ai ragazzi con disa - X Vai su X
Bomba day: domenica chiude l’A4 tra Verona Est e l’A22 per disinnescare un ordigno bellico - Nuova chiusura dell’ autostrada A4 nel tratto veronese per consentire il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Scrive rainews.it
Bomba Day a Verona sud: vie interessate e cosa sapere. Bus navetta per i residenti - Domenica 19 ottobre Bomba day a Verona sud: tutto quello che c’è da sapere e le vie interessate. Come scrive veronaoggi.it
'Bomba-day' a Verona, domenica 19 ottobre chiusa l'autostrada A4 - day" per le operazioni di bonifica di un ordigno della Seconda Guerra mondiale rinvenuto in un cantiere di via Apollo, nella zona Sud della ... Segnala ansa.it