verissimo tra gli ospiti del weekend rita pavone sonia bruganelli e giulio golia

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 18 e 19 ottobre ci sono Rita PavoneSonia Bruganelli, Giulio Golia, Edoardo Purgatori, Rosalinda Cannavò, Nathalie Caldonazzo e la storia di Laura Santi. Sabato 18 e domenica 19 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30  a Verissimo, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, la nuova fase di vita di Carolina Marconi. Silvia Toffanin accoglierà l’attore Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista Andrea Purgatori, e presentare lo spettacolo teatrale di cui è protagonista: Brokeback Mountain. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

