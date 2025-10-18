Verissimo Nathaly Caldonazzo si sposa

Annuncio a sorpresa a Verissimo: Nathaly Caldonazzo il 25 maggio si sposa con Filippo, con cui sta da 11 mesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

verissimo nathaly caldonazzo sposaNathaly Caldonazzo sposa Filippo: la data del matrimonio - Grande felicità per Nathaly Caldonazzo che, nello studio di Verissimo oggi, ha annunciato anche la data del suo matrimonio! Riporta ultimenotizieflash.com

verissimo nathaly caldonazzo sposaNathaly Caldonazzo si sposa con Filippo. L’annuncio a sorpresa a Verissimo: “Avevo smesso di credere nell’amore” - L’annuncio a sorpresa a Verissimo e la confession: “Avevo smesso di credere nell’amore” ... Come scrive dilei.it

verissimo nathaly caldonazzo sposaNathaly Caldonazzo annuncia il matrimonio con Filippo a Verissimo: “A maggio ci sposiamo”, ecco chi è le sue parole - Scopri la storia d'amore che ha risvegliato la sua fede nell'amore. Secondo mondotv24.it

