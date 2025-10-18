Verissimo gli ospiti e le interviste di oggi sabato 18 ottobre

18 ott 2025

(Adnkronos) – Oggi, sabato 18 ottobre, e domani, domenica 19 ottobre, su Canale 5, weekend in compagnia di 'Verissimo', condotto da Silvia Toffanin.  A Verissimo, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, la nuova fase di vita di Carolina Marconi. Silvia Toffanin accoglierà l’attore Edoardo Purgatori, per parlare di suo padre, il grande giornalista . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

