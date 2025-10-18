Verissimo emozioni e volti del weekend | ospiti e storie del 18-19 ottobre

Fine settimana di racconti intensi e incontri attesi su Canale 5: oggi, sabato 18 ottobre, e domani, domenica 19 ottobre, “Verissimo” torna con due appuntamenti guidati da Silvia Toffanin, tra storie personali, memoria e nuovi inizi. Anticipazioni e orari sono stati confermati dalle comunicazioni ufficiali diffuse da Mediaset. Un weekend di storie e ritorni Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Verissimo, emozioni e volti del weekend: ospiti e storie del 18-19 ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

È il momento di rivivere tutte le emozioni del loro grande giorno speciale A #Verissimo… i neosposi Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, weekend del 11-12 ottobre: ospiti, emozioni e rivelazioni in studio - Verissimo torna nel weekend con ospiti tra spettacolo, sport e cronaca, tra cui Ornella Muti, Patty Pravo e volti noti della tv e del cinema. Si legge su serial.everyeye.it

Anticipazioni Verissimo del 18 ottobre, Rosalinda Cannavò e la piccola Camilla - Silvia Toffanin conduce la nuova puntata di “Verissimo”: le anticipazioni di sabato 18 ottobre e gli ospiti della puntata ... dilei.it scrive

Anticipazioni Verissimo (18 ottobre): la rinascita di Carolina Marconi dopo la malattia - Dalla forza di Carolina Marconi al ricordo di Andrea Purgatori, una puntata di Verissimo all’insegna delle emozioni e delle nuove consapevolezze. Riporta libero.it