Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025

Torna l’appuntamento con il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Nuovi interviste e tanti ospiti nelle puntate in onda sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 18 ottobre 2025. Oggi, sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti della puntata c’è Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello che, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, è pronta a raccontare una nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

CI SIAMO #Verissimo vi aspetta ora, su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, con la nostra Silvia Toffanin e tante nuove emozioni da raccontare! - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 18 ottobre - Oggi, sabato 18 ottobre, e domani, domenica 19 ottobre, su Canale 5, weekend in compagnia di 'Verissimo', condotto da Silvia Toffanin. Come scrive msn.com

Anticipazioni Verissimo (18 ottobre): la rinascita di Carolina Marconi dopo la malattia - Dalla forza di Carolina Marconi al ricordo di Andrea Purgatori, una puntata di Verissimo all’insegna delle emozioni e delle nuove consapevolezze. Riporta libero.it

Verissimo, Rosalinda Cannavò e Sonia Bruganelli ospiti del 18 e 19 ottobre - Ospiti e anticipazioni delle puntate di Verissimo oggi 18 e domani 19 ottobre 2025. Come scrive msn.com