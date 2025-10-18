Vergogna diffondi falsità Meloni-Schlein botta e risposta al veleno | accusa shock

Durante il Congresso del Partito del Socialismo Europeo (PSE), la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una posizione fortemente critica nei confronti dell’attuale governo italiano a guida Giorgia Meloni, sottolineando i rischi per le libertà fondamentali e la democrazia. Elly Schlein attacca le politiche economiche e sociali del governo Meloni. Schlein ha posto l’accento sulle recenti scelte economiche e sociali dell’esecutivo, evidenziando i tagli alla spesa pubblica che, a suo giudizio, colpiscono settori strategici quali sanità e istruzione. Secondo la segretaria dem, queste misure indeboliscono il welfare state e aggravano la condizione delle fasce più deboli della popolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Vergogna, diffondi falsità”. Meloni-Schlein, botta e risposta al veleno: accusa shock

Altri contenuti sullo stesso argomento

Su Glomeda il racconto della manifestazione di Udine contro la partita della vergogna Italia-Israele "Una gigante statua della giustizia in metallo è stata trasportata per tutto il corteo, al termine mostrerà un maxi cartellino rosso, simbolo della campagna #ShowI - facebook.com Vai su Facebook

Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Meloni: “Puro delirio, vergogna” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. tg24.sky.it scrive

Ranucci, Schlein accusa "la premier di estrema destra". Meloni: "Siamo al delirio" - La leader dem aveva affermato che "la libertà e la democrazia sono a rischio con l'estrema destra al governo". Da msn.com

Meloni, Schlein al puro delirio, vergogna - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it