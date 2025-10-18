Ventura | Torino-Napoli gara delicata per Baroni e importante per Conte

"> TORINO – Gian Piero Ventura, seduto sui gradoni di uno stadio che sente ancora suo, osserva con emozione il confronto tra due pezzi di vita calcistica. «Torino mi ha dato tanto, a Napoli non riuscii come avrei voluto. Ma è una partita che non posso perdermi» racconta all’inviato Antonio Giordano per La Gazzetta dello Sport. Due epoche, due mondi, un legame profondo con entrambe le squadre. «Delicata per Baroni, importante per Conte» Ventura non ha dubbi: «È una partita delicata per Baroni, importante per Conte. Sulla carta il Napoli è più forte, ma nel calcio conviene scrivere a matita: i dettagli possono cambiare tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ventura: «Torino-Napoli, gara delicata per Baroni e importante per Conte»

