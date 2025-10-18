Ventura si sbilancia sulla lotta Scudetto | Bis del Napoli? Occhio ad Inter e Milan Ecco chi vincerà secondo me

Inter News 24 Ventura nel corso di un’intervista dichiara chi, secondo lui, trionferà a fine stagione, aggiudicandosi il titolo di campione d’Italia. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Gian Piero Ventura ha offerto la sua visione sulla lotta per lo scudetto nel campionato di Serie A, individuando in Inter e Napoli le due principali candidate al titolo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’esperto allenatore ha sottolineato come la squadra di Antonio Conte sia in grado di confermarsi ai vertici, ma ha riconosciuto anche la solidità e la continuità dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

