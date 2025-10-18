Ventura | Questo Torino è da Europa Cairo ha dei meriti che spesso non gli vengono riconosciuti
. Le dichiarazioni dell’ex tecnico granata Gian Piero Ventura si lascia andare ai ricordi e analizza la sfida tra Torino e Napoli. Un confronto tra due “epoche” della sua carriera, con un occhio al presente e l’altro al passato. Le sue . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lo stalker di Simona Ventura ha 48 anni, è originario di Torino ed è un paziente psichiatrico con manie di persecuzione. La trasmissione Le Iene lo ha incontrato. La conduttrice si è offerta di aiutarlo. - facebook.com Vai su Facebook
L'ex allenatore del Torino, Gianpiero Ventura, ha rilasciato un'intervista per commentare l'avvicinamento alla sfida alla Lazio... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Ventura #intervista #LazioTorino #SerieAEnilive - X Vai su X
Torino: elogio di Ventura, re Mida granata - Non tanto per i risultati, che sono comunque importanti (eccome), quanto più per il lavoro che l'allenatore genovese ha saputo fare con il materiale ... Riporta calciomercato.com
Ventura: «Il Torino vuole passare il turno» - Lo ha detto il tecnico del Torino, Giampiero Ventura, alla vigilia del match decisivo per il passaggio del turno in Europa League a Copenaghen. Secondo ilmessaggero.it
Torino, Ventura: “La vittoria è un regalo per i nostri tifosi. Immobile? Sta tornando quello di due anni fa” - Soddisfatto Giampiero Ventura a fine gara che ai microfoni di Sky parla di vittoria meritata e di un’annata in cui troppe ... gianlucadimarzio.com scrive