Ventura | Il Napoli vincerà lo scudetto? Un anno fa ero convinto di sì ora non so | giocare ogni tre giorni ti consuma
L’ex tecnico di Napoli e Torino Gian Piero Ventura ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sul match di questo pomeriggio alle 18 tra le due squadre. L’intervista a Ventura. « Torino mi ha dato tanto, a Napoli non riuscii come avrei voluto. Ma è una partita che non posso perdermi ». Che gara sarà questa Torino-Napoli? « Delicata per Baroni, importante per Conte. Sulla carta conviene scrivere con le matite, perché le realtà cambiano e dentro una partita a volte entrano dettagli che modificano il pensiero corrente. Certo che il Napoli è più forte ma per me è anche vero che il Torino ha una buona squadra, destinata a concorrere per l’Europa se riuscisse a mettere assieme e subito una serie di risultati ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
