Ventura | Dopo la mancata qualificazione mi sono presentato in conferenza stampa da solo ci fu un fuggi fuggi generale
Gian Piero Ventura a Televomero torna a parlare di quel maledetto Italia-Svezia, quand’era il commissario tecnico della Nazionale che non si qualificò per il Mondiale del 2018, il primo dei due saltati dagli azzurri. Le parole di Ventura. «Il mio rammarico è su Svezia-Italia in trasferta, subimmo un tiro in 180’ e sbagliammo diverse occasioni. Nella partita di ritorno l’ambiente era particolarmente negativo, ci voleva un pizzico di fortuna in quel contesto. La Nazionale del 2018 era una squadra vecchissima che andava rifondata. Ricordo che l’Italia nel 2010 è uscita con la Slovacchia, nel 2014 con il Costa Rica». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
